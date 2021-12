Nächstes Top-Ergebnis für ÖSV-Langlaufstar Stadlober

Oberstdorf bleibt ein guter Boden für Teresa Stadlober. Bei der Nordischen Weltmeisterschaft war die Salzburgerin im Frühjahr drei Mal in die Top Ten gelaufen und hatte dabei einmal als Vierte nur knapp das Siegespodest verpasst. "Mir liegen die Loipen dort", sagt die 28-Jährige.

Das stellte sie nun auch bei der Tour de Ski nachhaltig unter Beweis, die am Silvestertag in Oberstdorf Station machte. Auf der dritten Etappe, einem Massenstartrennen über 10 Kilometer Skating, lief Teresa Stadlober von Beginn an in der Spitzengruppe mit und sorgte mit Rang sieben für das nächste Top-Ergebnis in diesem Winter.