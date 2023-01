Nächster Heimsieg: ÖSV-Snowboarder gewannen auch Gastein-Teambewerb

Die österreichischen Raceboarder haben beim Heimweltcup in Bad Gastein auch den Mixed-Parallelteambewerb gewonnen. Daniela Ulbing/Andreas Prommegger triumphierten am Mittwoch auf dem Buchebenhang, Sabine Schöffmann/Alexander Payer wurden Vierte. Im Parallelslalom am Dienstag hatten Ulbing und Claudia Riegler einen ÖSV-Doppelsieg gefeiert. Payer war Zweiter geworden.