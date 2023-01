Nach dem historischen Erfolg: Rückkehr der Snowboarder nach Gastein

15.000 Kubikmeter Schnee wurden dabei für den Rennhang produziert. 60 Scheinwerfer mit insgesamt 120.000 Watt sollen die Bucheben beim Nachtfinale im Parallelslalom am Dienstag erleuchten. Am Mittwoch folgt der Mixed-Bewerb.

Schon von 3. bis 5. Jänner konnten Österreichs Parallelboarder zuletzt am Rennhang trainieren. Andreas Prommegger musste das Training allerdings dosieren, denn der Weltcupführende hatte über Weihnachten eine starke Grippe. „Ich bin sechs Tage mit hohem Fieber im Bett gelegen, das hat mich ziemlich geschwächt. Ich bin erst Anfang vergangener Woche wieder auf dem Board gestanden und habe die Belastung langsam gesteigert. Jetzt bin ich zum Glück wieder auf einem ganz guten Level, dazu wird mir die besondere Atmosphäre in Bad Gastein einen zusätzlichen Push verleihen“, hofft Prommegger, der im Dezember in Carezza mit seinen 42 Jahren seinen 22. Weltcup-Einzelsieg gefeiert hat.