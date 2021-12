Rang 4: ÖSV-Biathlon-Star Lisa Hauser bleibt im Gelben Trikot

Lisa-Theresa Hauser bestätigte am zweiten Weltcup-Wochenende in Östersund ihre Frühform. Nach dem zweiten Platz im Einzel und ihrem Sieg im Sprint kam die Tirolerin in der Verfolgung als Vierte ins Ziel und erreichte ihre nächste Top-Platzierung in diesem Winter.

Die Weltmeisterin hatte das Verfolgungsrennen als Führende in Angriff genommen, traf dabei aber auf starke internationale Konkurrenz. In der Loipe waren die Gegnerinnen an diesem Tag stärker als die Österreicherin, dafür präsentierte sich Lisa-Theresa Hauser am Schießstand in hervorragender Verfassung.