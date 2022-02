Nächste Medaille: Doppelsitzer Steu/Koller rodeln zu Bronze

Thomas Steu und Lorenz Koller, Gesamtweltcupsieger der Saison 2020/21, hielten dem Druck stand und setzten die österreichische Medaillen-Serie bei Olympischen Spielen fort. In Peking gewannen die Doppelsitzer Bronze hinter den deutschen Paarungen Wendl/Arlt und Eggert/Benecken.

Österreichs Rodelserie ist beeindruckend: 2006 und 2010 ging Olympiagold jeweils an die Brüder Andreas und Wolfgang Linger, 2014 in Sotschi landeten sie auf dem Silberrang, 2018 in Pyeongchang war dieser Platz an Peter Penz/Georg Fischler vergeben. Nun gab es 2022 in Peking Bronze.

Nach dem ersten Lauf waren die zwei Österreicher nicht restlos zufrieden. Koller: "Der Rückstand ist doch recht groß, weil wir im oberen Teil kleine Fehler gemacht haben. Wir müssen angreifen."

Lauf zwei war weitgehend sauber - bis zur berüchtigten Kurve 13, in der die Österreicher kurz ins Straucheln kamen, aber den Vorsprung gegenüber den Letten halten konnten. Die beiden deutschen Paarungen waren am Ende zu stark.