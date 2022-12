Nächste Absage im Weltcup: Keine Herren-Abfahrt in Beaver Creek

Es ist nicht das erste Weltcup-Rennen, das in dieser Saison dem Wetter zum Opfer fällt. Die Absagen ziehen sich wie ein roter Faden durch den weißen Sport. Beim Auftakt in Sölden fiel der Frauen-Riesentorlauf ins Wasser. Die Abfahrten in Zermatt konnten nicht stattfinden, auch die Parallelrennen in Zürs fielen aus.