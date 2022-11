Nächste Absage im Ski-Weltcup droht: Parallelbewerb in Lech wackelt

Allerdings steigen die Temperaturen nach dem Wochenende wieder deutlich an - auf bis zu knapp zehn Grad in 2.000 m Seehöhe, wie die ZAMG-Meteorologin feststellte. Auch in den Nächten sei kein Frost zu erwarten. Setzt sich dieser Wettertrend bis zum Wochenende fort, steht hinter der Austragung der Rennen ein dickes Fragezeichen. Der Start in Zürs erfolgt auf 1.820 m Seehöhe, die Höhendifferenz beträgt 102 m.

Wie Zangerl gegenüber ORF Radio Vorarlberg sagte, ist eine Beschneiung des Hangs innerhalb von 48 Stunden möglich. Allerdings darf es dazu nicht wärmer als minus zwei Grad sein. Vor zwei Jahren waren die Parallel-Bewerbe in Lech/Zürs wegen Schneemangels um zwei Wochen nach hinten verschoben worden. Das wird heuer so nicht passieren, weil an sämtlichen November-Wochenenden Damen-Rennen angesetzt sind. Einen Ersatz würde es bei einer Absage jedenfalls nicht geben.