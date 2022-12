Nachtslalom am Semmering: 80. Sieg für Shiffrin, Rückschlag für ÖSV

Zwischen Vorsicht und Risiko

Eine andere Herangehensweise wählte Katharina Truppe, die am Mittwoch ihren sechsten Zwischenrang durch den Ausfall im zweiten Riesenslalom-Lauf entwertet hatte: Die verunsicherte Kärntnerin übte sich in Zurückhaltung, kam aber immerhin ohne Probleme und mit 1,59 Sekunden Rückstand auf Shiffrin ins Ziel, das ergab Halbzeitrang neun. „Es war okay, würde ich sagen. Oben habe ich schwer in den Lauf gefunden, der Mittelteil war in Ordnung, aber der Zielhang war dann auch nicht ganz ideal.“ Doch statt des erhofften Angriffs im Finale schaffte es Katharina Truppe nicht, die Handbremse zu lösen - so gab es unterm Strich Platz 13 (+2,22).

Franziska Gritsch kam nach einem starken zweiten Durchgang (Laufbestzeit!) noch vom 23. auf den 14. Rang (+2,40). „Es ist im Moment oft einmal ein bissl mühsam und frustrierend, insofern ist das heute gerade recht gekommen", erklärte die Tirolerin. Katharina Huber (23./+3,37) und Lisa Hörhager (27./+3,84) konnten hingegen nicht mehr zulegen. Immerhin: Hörhager war bei ihrem zweiten Weltcup-Einsatz nach Zagreb 2021 mit Startnummer 55 auf Halbzeitrang 25 (+3,34) gekommen.

Marie-Therese Sporer (41./+4,35) verpasste hingegen die Qualifkation für das Finale ebenso wie die Weltcup-Debütantinnen Valentina Pfurtscheller (46./+4,82) und Sophia Waldauf (50./+5,41). Und Chiara Mair fügte ihrer Kombination aus den Langzeitfolgen einer Gehirnerschütterung und allgemeiner Verunsicherung einen weiteren Ausfall hinzu.