Nur Überflieger Marco Odermatt war schneller als Vincent Kriechmayr

Die Hoffnung von Aleksander Aamodt Kilde sollte nicht erfüllt werden: Als Startnummer 6 am Donnerstagmittag in den Super-G von Bormio gehen sollte, blieb der Platz von Matthias Mayer unbesetzt. „Wir hoffen natürlich, dass er sagt: Nein, das war ein Witz“, hatte der Norweger erklärt, allein, der dreifache Olympiasieger war um 11.40 Uhr bereits in seine Kärntner Heimat unterwegs, nachdem er am Morgen zur Überraschung aller (außer Matthias Mayer) seinen Rücktritt vom Rennsport erklärt hatte.

Kildes Trainer Peter Anderson hatte auf eisigem Untergrund einen Kurs mit einigen Tücken ausgeflaggt, eine wurde dem Schweizer Überflieger Marco Odermatt beinahe zum Verhängnis – worauf der Gesamtweltcup-Titelverteidiger einfach noch mehr Gas gab und die Konkurrenz deklassierte.

In Zahlen: Kilde verlor nach fehlerhaftem Ritt 2,15 Sekunden auf Odermatts Bestzeit von 1:29,27 Minuten. Für den überragenden Fahrer der Gegenwart war es der fünfte Saisonerfolg, der 16. in seiner Karriere, womit er seinen Vorsprung im Gesamtweltcup auf 329 Punkte auf den Zweiten Kilde ausbaute, in der Disziplinwertung trennen die beiden 68 Zähler.

„Es war keine Sonntagsfahrt, das war klar. Es hat wieder geschlagen, es war dunkel, ich habe Speed verloren, dafür sind mir die folgenden Tore dann wieder besser gelungen“, sagte der 25-Jährige. „Im Unterbewusstsein bin ich dann mehr ans Limit gegangen. Die Fahrt, die Vince gestern gelungen ist, ist mir heute gelungen“, sagte Odermatt mit Blick auf den österreichischen Sieger der Abfahrt vom Mittwoch.