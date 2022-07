Nach Innauer-Warnung: Wie gefährlich ist Frauen-Skifliegen wirklich?

Für Anton Innauer birgt vor allem die erste Flugphase ein großes Risiko für einen verhängnisvollen Absturz. Wenn es darum geht, die richtige Flugposition einzunehmen und die Skier möglichst flach und aerodynamisch zu führen. In den Augen von Innauer sind in erster Linie die Stars gefährdet. Was auf den ersten Blick erstaunt, klingt aus dem Mund des Vorarlbergers logisch. "Es trifft nicht die schwachen Springerinnen, sondern die, die ans Limit gehen. Die haben eine höhere Geschwindigkeit und eine höhere Flugbahn. Da liegt der Hase im Pfeffer."