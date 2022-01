Nach verpatzter Tournee: Kraft plant Pause vor Olympia

In der „Regenschlacht“ von Oberstdorf hat Stefan Kraft seine Form verloren. Als Klingenthal-Sieger und dank Extra-Einheit am Innsbrucker Bergisel hoffnungsvoll in die Vierschanzentournee gestartet, bewegte sich der Skisprung-Weltmeister nach der Ernüchterung vom Allgäu fortan statt in Richtung Top Ten außerhalb der Top 20. In Garmisch-Partenkirchen hatte er als 59. den Bewerb verpasst, und ließ in Bischofshofen die Ränge 23 und 24 folgen. Nun soll eine Weltcup-Pause helfen.

Denn über die Wettkämpfe kommt der 28-Jährige offenbar nicht ins Fliegen zurück. Zwar ist Kraft als Siebenter noch bester Österreicher im Weltcup-Klassement, 306 seiner 395 Punkte hat er aber in den ersten sechs Saisonkonkurrenzen gesammelt. In den folgenden sieben Bewerben folgten in Summe magere 89 Zähler. „Ich habe null Flugsystem“, wirkte der 26. der Tournee-Gesamtwertung am Dreikönigstag ratlos. „Ich hänge die ganze Zeit oben wie ein Moorhuhn, das nicht getroffen wird.“