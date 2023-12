Nach Sturz in St.Moritz: ÖSV-Ass erleidet Kreuzbandriss

Das österreichische Frauen-Speedteam beklagt den nächsten Ausfall: Nachdem sich Nina Ortlieb am Freitag in St.Moritz schwer verletzt hatte (Schien- und Wadenbeinbruch), musste am Samstag erneut eine Österreicherin mit einer Verletzung von der Abfahrtspiste abtransportiert werden.

Elisabeth Reisinger kam nach einem Sprung zu Sturz und verletzte sich am rechten Knie. In der Klinik wurde ein Kreuzbandriss diagnostiziert. Für die Oberösterreicherin, die im Weltcup fünf Mal in den Top Ten war, ist es bereits die zweite schwere Knieverletzung. Die Saison ist damit für die 27-Jährige vorzeitig vorbei.