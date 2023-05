Nach Schlaganfall: Beierl sucht "Austria's Next Bobstar"

Österreichs Bob-Pilotin Katrin Beierl lädt zum Casting. Die zweifache Olympia-Teilnehmerin kämpft sich aktuell nach ihrem Schlaganfall vergangenen August zurück in den Spitzensport und hat sich die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 zum Ziel gesetzt. Deshalb sucht die 29-Jährige am 23. Juni im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten eine neue Anschieberin.

