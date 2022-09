Nach Kreuzbandriss: Slalom-Vizeweltmeister Pertl in der Skischule

Im Trainingskurs in Chile kehrte der Slalom-Vizeweltmeister von Cortina (2021) nun wieder auf die Brettl'n zurück. Dabei übt sich Adrian Pertl ganz bewusst in Zurückhaltung und macht vorerst das, was die Trainer "Skischule" nennen. Das bedeutet, dass er fast wie ein Anfänger vorsichtig über die Piste rutscht.

Bloß kein Risiko eingehen, nur ja nichts überstürzen - das ist das Motto dieser Übungen. "Ziel ist es, wieder locker in die Bewegung reinzufinden", erklärt der 25-Jährige. "Im Moment mache ich alles nur in gerutschter Form."