Nach dem Horror-Sturz kehrt Max Franz in die Heimat zurück

Nach seinem Sturz am Sonntag beim Abfahrtstraining in Copper Mountain (USA) wurde Max Franz am Freitag von Vail (USA) in die Heimat gebracht werden.



Der Kärntner wurde nach Graz geflogen, wo er von einem Ärzteteam rund um Dr. Jürgen Mandl im Unfallkrankenhaus Graz behandelt wird. „Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder in Österreich bin. Es wird ein langer und harter Weg zurück, aber ich bin guter Dinge“, sagte Franz, der eine offene Unterschenkelfraktur am linken Bein, eine komplizierte Unterschenkelfraktur am rechten Bein und eine Schnittwunde am rechten Arm erlitten hatte.

Dank an die Helfer

„An den Sturz kann ich mich gut erinnern, es ging aber alles sehr schnell. Ich möchte mich bei den Ersthelfern, dem Team im Vail Hospital und allen weiteren Beteiligten sehr herzlich bedanken und ich bin sehr froh, dass die Rettungskette so gut funktioniert hat.“

Der 33-jährige Speed-Spezialist muss sich weiteren Untersuchungen und operativen Eingriffen unterziehen.