Manuel Feller: "Ich bin zehn bis 15 Jahre jünger geworden"

Runderneuerung

Das ist keineswegs so selbstverständlich, denn Manuel Feller plagt sich schon seit Jahren mit Rückenproblemen herum. Im vergangenen Winter war er nach einem Bandscheibenvorfall schnell wieder in den Weltcup zurückgekehrt. Zu schnell, wie er heute selbst weiß. „Ich war nie bei 100 Prozent und bin trotzdem gestartet. Vielleicht hätte ich das lassen sollen“, sinniert der Tiroler über die „schlimmste Saison“.

Nun meldet sich der 28-Jährige in Santa Catarina im Weltcup zurück. Und er macht das fast runderneuert: Die lange, wilde Mähne, die immer sein Markenzeichen war, ist weg. Die skitechnischen Fehler, die sich bei ihm wegen der Rückenprobleme eingeschlichen hatten, scheinen behoben. „Ich bin 10 bis 15 Jahre jünger geworden“, sagt Feller, der in den beiden Riesentorläufen in Santa Catarina einfach „nur zeigen will, dass ich gut Ski fahren kann“.