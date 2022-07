Nach Auftritt in Russland: Sperre für ukrainischen Olympia-Helden

Petrenko, der auch Vizepräsident des Verbandes war, hatte als erster Ukrainer nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion bei den Winterspielen in Albertville 1992 eine olympische Goldmedaille gewonnen. Seit Mitte der 1990er-Jahre lebt und arbeitet er hauptsächlich in den USA. Ähnlich erging es zuvor dem früher bei Bayern München spielenden Fußballer Anatolij Tymoschtschuk, der ein lebenslanges Fußballverbot in der Ukraine erhielt.