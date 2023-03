Mr. Riesentorlauf Odermatt auf bestem Weg zur kleinen Kristallkugel

Marco Odermatt kann heute im Riesentorlauf von Kranjska Gora den Abstand zu Henrik Kristoffersen vor dem letzten Riesenslalom in Soldeu unaufholbar vergrößern.

Derzeit führt der Schweizer mit 100 Punkten Vorsprung vor dem Norweger. Nach dem ersten Lauf in Kranjska Gora liegt Odermatt in Führung, Kristoffersen will aber, wie so oft, nicht aufgeben und liegt in Lauerstellung mit einer guten halben Sekunde Rückstand auf Rang 3.

"Diese Saison hat wieder alles zusammengepasst", sagt Odermatt. Zudem liebe er "diese Frühlingsrennen", er wird wohl auch im zweiten Lauf aufs Ganze gehen, wie schon in Durchgang eins.