Shiffrin fährt nach Rekord befreit zur Halbzeitführung im Aare-Slalom

Enttäuschend

Österreichs Frauen droht eine herbe Enttäuschung. Beste war Katharina Truppe als 13. (+2,17). "Es ist noch nichts verloren", bleibt die Kärntnerin positiv. Im Vorjahr sei sie vom Rang 14 noch auf den 6. Platz gefahren. Sie will im zweiten Lauf "brachialer" fahren, sagt sie.

Franziska Gritsch fädelte kurz nach der ersten Zwischenzeit ein. Die Tirolerin erlebte nach ihrem Zwischenhoch als Halbzeit-Dritte des Riesentorlaufs ein schmerzliches Doppel-Aus in Aare. "Es zipft mich an", gibt sie zu. "So hab' ich mir das nicht vorgestellt." Sie sei aber zufrieden mit einem "Grundspeed in allen Disziplinen" in den letzten Wochen.

Katharina Liensberger, die Gewinnerin der Aare-Slaloms der letzten beiden Jahre, qualifizierte sich gerade noch für die 30er-Entscheidung (27./+2,93). "Ich gebe mein Bestes, aber ich hab keinen Zug. Daran muss ich arbeiten", sagt die Vorarlbergerin. Sie wolle "an das anknüpfen, was ich einmal konnte und auch schon bewiesen habe." Der Blick sei vor allem auf die kommende Saison gerichtet.

Katharina Huber, Österreichs Beste im WM-Slalom, verpasste als 31. um 3/100 den Einzug in den zweiten Lauf.