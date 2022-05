Mit Straßenbahn kollidiert: Schwerer Unfall von NHL-Legende Jagr

Die tschechische Eishockey-Legende Jaromir Jagr war in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Das teilte der 50-Jährige am Mittwoch auf Social Media mit. Zu einem Bild seines schwer demolierten Wagens schrieb Jagr: "Es war mein Fehler." Jagr, der 23 Saisonen lang in der besten Eishockey-Liga der Welt aktiv war, war in Pilsen unterwegs, als er mit einer Straßenbahn kollidierte.