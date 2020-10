Mit 37 Jahren gestorben: Trauer um deutschen Bob-Weltmeister

Weil aber ein Engagement in der NFL ausblieb, kam es zu einem ungewöhnlichen Wechsel. Adjei entdeckte den Bobsport für sich und wurde Anschieber. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der Sohn eines ghanaischen Vaters in den Jahren 2010 und 2011. So eroberte er bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010 gemeinsam mit Thomas Florschütz Silber im Zweierbob. Zudem gab es in der Saison 2010/11 auch noch den Europa- und Weltmeistertitel mit dem Vierer.