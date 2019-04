Mit 36 Jahren: RTL-Spezialist Schörghofer erklärt Rücktritt

Philipp Schörghofer hat am Montag im Zuge eines Pressetermins in Obertauern das Ende seiner aktiven Skikarriere verkündet. Der 36-jährige Salzburger galt als Riesentorlaufspezialist, seinen einzigen Weltcupsieg feierte er in dieser Disziplin 2011 in Hinterstoder. Zuletzt war der Team-Weltmeister von 2013 wegen Knieproblemen kaum noch gestartet, die vergangene Saison beendete er vorzeitig.

Prantner übernimmt RTL-Team

Währenddessen wurde auch die nächste Personalentscheidung im Alpinbereich des ÖSV getroffen. Es trifft das Riesentorlauf-Team der Herren. Ab sofort übernimmt Benjamin Prantner das Weltcup RTL-Team rund um Roland Leitinger, Stefan Brennsteiner und Co. Der 39-jährige Tiroler war bis zuletzt Gruppentrainer der Europacup Technik Herren und folgt Janez Slivnik nach.

" Benjamin hat in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet und daher war er auch mein Wunschkandidat für diesen Posten", sagte Andreas Puelacher, der sportliche Leiter der ÖSV-Herren. Prantner wird von Reinhard Hohenwarter (Co-Trainer) und Matthias Herold (Physiotherapeut) unterstützt. Wolfgang Erharter, der in den vergangenen Jahren Co-Trainer im Weltcup-RTL-Team war, übernimmt das Europacup-Technik-Team der Herren.