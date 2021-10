Missbrauchter Eishockey-Profi: "Mein Kampf hat erst begonnen"

All die Jahre hatte ihn der Vorfall innerlich zerfressen. Sportliche Höchstleistungen? Nicht möglich. Beach spielte in unteren US-Ligen, in Österreich, in der Slowakei und heute in der dritten deutschen Liga. In die NHL geschafft hat er es nie trotz des augenscheinlichen Potenzials als Erstrunden-Pick im NHL-Draft.

Rücktritte

Stets hochbezahlt im Eishockey-Traumland waren bis zuletzt jene, die damals weggeschaut haben. Wie etwa Joel Quenneville, damals Headcoach der Blackhawks. Erst am Donnerstag trat der 63-Jährige von seinem Job als Coach der Florida Panthers zurück. Tags zuvor tat dies Chicagos General Manager Stan Bowman.