Sexueller Missbrauch in der NHL: Ex-Salzburg-Legionär war Opfer

In einem Interview mit dem kanadischen Sport-Sender TSN outete sich Beach nun als das damalige Opfer und als der "John Doe" in den Ermittlungen. Der Name "John Doe" wird in den Vereinigten Staaten für eine fiktive Prozesspartei oder eine fiktive beteiligte, nicht öffentlich identifizierte Person eines Prozesses verwendet.

"Der gestrige Tag war ein Tag vieler Emotionen. Ich habe geweint, gelacht und wieder geweint. Meine Freundin und ich haben nicht wirklich gewusst, wie wir uns fühlen sollen", beschrieb Beach seine aktuelle Gefühlslage und dankte dabei auch seiner Lebensgefährtin. "Sie ist mein Fels in dieser Angelegenheit und stützt mich an diesen harten Tagen."

Seine Freude darüber, dass der Fall elf Jahre später nun endlich an die Öffentlichkeit kommt, untersucht und aufgearbeitet wird, konnte der Kanadier nicht verbergen. "Das ist ein großartiges Gefühl der Erleichterung. Es ist nicht mehr länger nur mein Wort gegen das vieler anderer, weil viele Dinge publik gemacht wurden."