Minnesota Wild beendete die NHL-Siegesserie von Las Vegas

Die Minnesota Wild haben in der NHL den Siegeszug von West-Division-Spitzenreiter Vegas Golden Knights gestoppt. Das Team aus Saint Paul setzte sich am Montagabend (Ortszeit) in der eigenen Halle mit 2:0 durch. Der Schweizer Eishockey-Nationalstürmer Kevin Fiala und der Schwede Jonas Brodin, der kurz vor Schluss in den leeren Kasten traf, trugen sich in die Torschützenliste ein. Las Vegas hatte zuvor sechs Spiele in Folge gewonnen.

Ein Offensivfeuerwerk gab es vor den Toren von Los Angeles. In Anaheim setzten sich die Ducks im südkalifornischen Duell gegen die Los Angeles Kings 6:5 nach Verlängerung durch. Rickard Rakell verbuchte zwei Tore für Anaheim, während Teamkollege Max Comtois drei Assists lieferte. Auf der Gegenseite gelangen Adrian Kempe drei Treffer.

NHL-Ergebnisse:

Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 2:0

San Jose Sharks - St. Louis Blues 3:2 n.V.

Edmonton Oilers - Ottawa Senators 3:2

Colorado Avalanche - Arizona Coyotes 2:3

Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 2:1 n.P.

Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 6:5 n.V.