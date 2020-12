Milzriss nach Trainingssturz: Notoperation bei ÖSV-Star Pinkelnig

Nächster Schock im Lager der österreichischen Skispringer: Eva Pinkelnig musste nach einem Trainingssturz notoperiert werden. Die Vorarlbergerin hatte sich in Seefeld einen Milzriss zugezogen und wurde noch in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck operiert.

"Eva hat in Seefeld auf der kleinen Schanze trainiert. Dabei ist sie bei der Landung unglücklich zu Sturz gekommen und hat sich einen Milzriss zugezogen. Unser Co-Trainer Romed Moroder ist selbst vor Ort dabei gewesen. Zum Glück hat die Notfallkette perfekt funktioniert und Eva wurde noch am selben Tag operiert", sagte Damen-Cheftrainer Harald Rodlauer.