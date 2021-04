Michael Raffl startet bei den Washington Capitals mit einem Sieg

Den Weg zum Sieg gefunden

Raffl erhielt in der dritten Angriffslinie 13:32 Minuten Eiszeit und war auch 36 Sekunden in Unterzahl auf dem Eis. In der Pressekonferenz danach sagte er: "Es hat sich gut angefühlt mit den Burschen. Schön, dass ich mit einem Sieg starten durfte. Es gibt nur Positives." Nach der schwachen Leistung im ersten Drittel hätte sich sein Team gesteigert: "Du musst geduldig bleiben und vorne nichts übertreiben, damit der Gegner nicht leicht zu Chancen kommt. Das ist uns in den letzten beiden Dritteln gut gelungen. Manchmal kommt es darauf an, einen Weg zum Sieg zu finden. Das haben wir gemacht."