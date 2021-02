Matthias Mayer rast in Garmisch auf das Podest

Vor etwas mehr als einem Jahr riss sich Dominik Paris beim Training vor dem Kitzbühel-Wochenende das Kreuzband. Bei der Hahnenkamm-Abfahrt vor zwei Wochen meldete sich der 31-Jährige mit Rang drei wieder zurück. Und in Garmisch-Partenkirchen schlug Paris wieder voll zu. Der Südtiroler gewann die Kandahar-Abfahrt vor dem Schweizer Beat Feuz und dem Österreicher Matthias Mayer. Es war Paris' insgesamt 19. Sieg im Weltcup. "Das war ziemlich am Limit", freute sich der Sieger. "Es ist in letzter Zeit aufwärts gegangen. Schön, dass es jetzt kurz vor dem WM so gut läuft."

Zufriedener Dritter

Matthias Mayer war mit dem Podestplatz zufrieden, vier Zehntelsekunden fehlten auf den Sieger. "Es läuft sehr gut. Ich war in Kitzbühel zufrieden, der Sieg in Bormio war auch sehr gut", sagte der Doppel-Olympiasieger aus Kärnten. "Ich habe in der Hölle einen leichten Fehler gehabt. Zumindest weiß ich, wo ich die Zeit verloren habe."

Max Franz fuhr um zwei Hundertstel am Podest vorbei, dafür aber ins WM-Aufgebot. "Ich bin sehr zufrieden, dass ich gut angeschrieben habe", freute sich der 31-Jährige. "Das sollte für Cortina jetzt passen. Quali-Druck ist nie lässig. Es ist immer besser, wenn man sich in Ruhe vorbereiten kann."

"Überglücklich" mit seiner Fahrt war Daniel Hemetsberger. Der Oberösterreicher wurde Neunter und darf sich auch auf die WM freuen.

Schwerer Sturz, lange Unterbrechung

Lange unterbrochen wurde das Rennen nach einem wilden Sturz von Josef Ferstl. Der Deutsche hatte vor dem Seilbahnstadlsprung Probleme, wurde in die Luft katapultiert und landete auf dem Rücken und riss danach mehrere Meter Netze nieder. Dank Airbag und großzügigen Sturzräumen konnte der 32-Jährige auf eigenen Skiern ins Ziel abfahren und dort ein Interview geben: "Das hätte schlimmer ausgehen können. Ich habe viel Adrenalin im Körper gehabt. Die Knie, die Schultern und der Kopf sind okay, aber mich hat es an der Hüfte und am Sprunggelenk erwischt." Danach führte sein Weg zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus, sein WM-Start wackelt.

Am Samstag (11.30 Uhr) folgt mit dem Super-G in Garmisch-Partenkirchen das letzte Rennen vor der Weltmeisterschaft.