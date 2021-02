Die Ski-WM naht: Das Puzzlespiel des ÖSV an der Restplatzbörse

Wer ab Montag in Rot-Weiß-Rot in den Dolomiten um Medaillen fahren darf, wird erst am Samstagabend entschieden sein. Speziell im Herren-Speed-Team sind noch Plätze hinter Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr zu haben. Max Franz näherte sich einem Startplatz am Donnerstag an (siehe unten), Otmar Striedinger hat sich ebenfalls bereits in die Auslage gestellt; Christian Walder zeigte in diesem Winter zwei Mal im Super-G auf.

Und auch Stefan Babinsky wird wohl mit einer Nominierung rechnen dürfen, nicht zuletzt, weil seine Qualitäten in der Kombination gebraucht werden. Denn rund um Matthias Mayer ist es ziemlich einsam, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass in diesem Winter überhaupt keine Kombinationen im Weltcup ausgetragen worden sind. Marco Schwarz wäre natürlich prädestiniert, das letzte Rennen auf langen Skiern bestritt der Edeltechniker aber im März 2020 (Kombi-8. in Hinterstoder).

Ein Puzzle ist auch die Aufstellung bei den Damen: Durch die Bandscheiben-Operation von Ricarda Haaser fehlt eine Allrounderin, die wohl in mehreren Disziplinen aufgeboten worden wäre. Und schließlich geht es auch um die Frage, wie die insgesamt 24 ÖSV-Startplätze zwischen den Geschlechtern aufgeteilt werden.