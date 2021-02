Schwarz im WM-Slalom als Gejagter: "Kopf ausschalten und genießen"

Beneidenswert, wer mit so einer Einstellung in einen WM-Slalom gehen kann. Viele seiner heutigen Herausforderer haderten möglicherweise auch mit ihrem Schicksal. So wie der Franzose Alexis Pinturault, der im Riesentorlauf auf dem Weg zur sicheren Goldmedaille ausgeschieden war, nachdem ihm Schwarz schon in der Kombination den programmierten WM-Titel weggeschnappt hatte.