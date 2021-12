Marco Schwarz gibt in Val-d’Isère sein Comeback

Fünfeinhalb Wochen nach seinem Einriss in der Syndesmose am linken Knöchel gibt Marco Schwarz am kommenden Sonntag sein Comeback beim Weltcup-Slalom von Val-d’Isère. „Letzte Woche war ich frei fahren, und jetzt hatte ich zwei Tage Slalom-Training auf der Reiteralm“, sagt der nun wieder weitgehend schmerzfreie Kärntner.