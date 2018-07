Marcel Hirscher macht weiter: "Ich bin motiviert"

"Ich bin motiviert, Rennen zu fahren. Es geht weiter. Ich bin nicht bereit, aufzuhören." Marcel Hirscher bleibt dem alpinen Skiweltcup eine weitere Saison erhalten: Der siebenfache Gesamtweltcupsieger wird auch in der kommenden Saison wieder aus dem Starthaus gehen - das gab Hirscher am Mittwoch in Fuschl bekannt. Mit der WM in Åre wartet in diesem Winter schon das nächste Großereignis.

Der 29-jährige Salzburger hatte sich nach dem Ende der so erfolgreichen vergangenen Saison einige Monate Zeit gelassen, um seine Zukunftsplanung bekannt zu geben. "Ich habe viel nachbereitet, nachgedacht, vorbereitet. Es wird eine Saison mit Marcel sein, in welcher Form, kann ich nicht sagen", sagte Hirscher.

Der 29-Jährige hat durchaus turbulente Monate hinter sich. Im Februar stopfte er endlich die letzte Lücke in seinem Medaillenkabinett und holte sich Olympisches Gold. Im März folgte der siebente Gesamtweltcupsieg in Folge. Im Mai gaben er und seine Lebensgefährtin Laura Moisl bekannt, dass Nachwuchs im Hause Hirscher ansteht, und erst vor wenigen Tagen heirateten die beiden auf Ibiza. Der Weltcup-Winter startet am 28. Oktober mit dem Riesentorlauf in Sölden.