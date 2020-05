Marcel Hirscher gibt auch als Ski-Pensionist Gas

Es ist kein Geheimnis, dass Marcel Hirscher auf schnelle Boliden und flotte Flitzer abfährt. Als Skiläufer hatte der Technik-Spezialist noch einen Bogen um die schnellen Disziplinen gemacht und sich nur selten einmal über eine Super-G-Piste gewagt, in der Freizeit kann es dem Motorsportliebhaber gar nicht schnell genug gehen.

Als Ski-Pensionist hat der Salzburger nun Zeit, seine Leidenschaft so richtig auszuleben. Was Marcel Hirscher als Benzinbruder so alles treibt und erlebt, ist in den sozialen Netzwerken zu bestaunen. Zuletzt sorgte er mit einer spektakulären Einlage mit der Motocross-Maschine für Aufsehen. Aber machen Sie Sich selbst ein Bild von den Fahrkünsten von Marcel Hirscher.