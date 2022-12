Männer-Riesenslalom in Val-d'Isère: Odermatt führt vor Feller

Manuel Feller hatte schon so eine Vorahnung: „Das wird a zache G’schicht werden“, sagte der Tiroler vor dem Start zum zweiten Riesenslalom des Winters, und nachdem es am Freitag auf die Face de Bellevarde geschneit hatte, war klar, dass der steile Hang in Val-d’Isère abermals den Fahrern alles abverlangen würde.

Helmut Krug, der Schweizer Kurssetzer des ersten Laufs, entschied sich für eine schnelle Variante – nur mit einem Doppeltor vor der Ziellinie kam die Mindestzahl an Toren zustande. Für den Vorfahrer in der alpinen Basisdisziplin kein Problem: Marco Odermatt legte in 1:01,89 Minuten die Bestzeit auf die zweifach vereiste Piste und begab sich damit auf Kurs zum dritten Sieg in einem Weltcup-Riesenslalom in Serie. Nur einer konnte folgen: Manuel Feller.

Der Fieberbrunner brauchte 0,45 Sekunden länger als Odermatt, das bedeutete Platz zwei – mit großem Respektabstand auf die weitere Konkurrenz, der drittplatzierte Deutsche Alexander Schmid lag bereits 1,19 zurück. „Die Piste war besser als erwartet. Ich hab’ geschaut, dass die Skier nach unten zeigen und eine verhältnismäßig gute Balance gefunden“, sagte Feller. „Marco muss man sowieso in einer eigenen Liga rechnen, der denkt nicht viel nach und fährt einfach los. Ich muss mich immer konzentrieren, dass ich beim Tor weit genug vorfahre und den Außenski finde.“