Riesenslalom in Sestriere: Vlhova führt, ÖSV-Frauen weit zurück

Neuschnee ist selten eine gute Zutat für ein Skirennen, und viel Neuschnee noch weniger: Die Piste für den Riesenslalom von Sestriere präsentierte sich am Samstag von gut bis hart an der Grenze zum Unfahrbaren, und diese Mischung stellte die Frauen doch vor so manches Rätsel. Die beste Lösung im ersten Lauf fand Petra Vlhova, die Slowakin war in 1:12,30 Minuten die Schnellste.

Auf den Plätzen landeten die italienische Lokalmatadorin Marta Bassino (+0,07) und die Französin Tessa Worley (+0,40), US-Ass Mikaela Shiffrin folgte nach ihrer Weltcup-Pause mit 0,44 Sekunden Rückstand auf Platz vier.