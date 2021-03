Live: So steht's bei der Herren-Abfahrt in Saalbach

Schnellster im ersten Training, Viertschnellster im zweiten: Matthias Mayer hat die für ihn enttäuschende WM in Cortina d’Ampezzo abgehakt und ist bereit für die nächsten Weltcup-Aufgaben in Saalbach-Hinterglemm.

Am Freitag und Samstag stehen im WM-Ort von 2025 zwei Abfahrten auf dem Plan (11.20 bzw. 11 Uhr), am Sonntag folgt ein Super-G (10.30 Uhr), in dem Vincent Kriechmayr die kleine Kristallkugel fixieren kann. Zwei Rennen vor Schluss in dieser Disziplin führt der zweifache Weltmeister von Cortina mit 101 Punkten Vorsprung. Und es wäre eine Genugtuung für den Oberösterreicher, der in den letzten drei Wintern jeweils Zweiter geworden ist.

Matthias Mayer, der bereits vor sechs Jahren einen Zweifacherfolg in Saalbach gefeiert hatte (Abfahrt und Super-G), ist jedenfalls guter Dinge. Im Abfahrtsweltcup liegt der Kärntner drei Rennen vor Saisonende 48 Punkte hinter dem Schweizer Beat Feuz und 70 vor Dominik Paris. Mayer erwartet am Zwölferkogel "eine ziemliche Hundertstelschlacht. Es gibt nichts zu taktieren. Beat ist in sehr guter Form, und es gibt sicher einfachere Gegner als ihn. Er war heuer ein paar Mal knapp vor mir, ich hoffe, dass es sich ausgeht, dass ich jetzt knapp vor ihm sein kann."