Live: Anna Veith tritt zurück

In den vergangenen Wochen war schon viel über die Zukunft von Anna Veith spekuliert worden. Nun ist es offiziell: Die 30-Jährige verabschiedet sich aus dem Ski-Weltcup und beendet ihre Karriere. Das gab die Salzburgerin am Samstag live im ORF in einem Gespräch mit Alexandra Meissnitzer bekannt.

Mit Anna Veith verlässt einer der größten Skistars in diesem Jahrtausend die Bühne. Unter ihrem Mädchennamen Anna Fenninger gewann die Salzburgerin schon in jungen Jahren sämtliche bedeutende Trophäen, die es im Skisport zu gewinnen gibt. 2011 wurde sie in Garmisch im Alter von 21 Jahren Weltmeisterin in der Super-Kombination.

Drei Jahre später holte sie in Sotschi Olympia-Gold im Super-G und gewann im selben Jahr auch erstmals den Gesamtweltcup.

2015 wurde Anna Veith am Höhepunkt ihres Schaffens jäh gestoppt. Im Winter war sie in Vail noch Doppelweltmeisterin geworden (Super-G, Riesentorlauf) und hatte ihren Gesamtweltcupsieg verteidigt, als sie im Herbst eine schwere Knieverletzung (Kreuzbandriss, Innenbandriss, Riss der Patellarsehne) erlitt.

Es gab nicht wenige, die Anna Veith damals bereits abschrieben, doch der Kämpfernatur sollte ein wunderbares Comeback gelingen. 2017 feierte sie noch einmal einen Weltcupsieg, ein Jahr später wurde sie bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang im Super-G Zweite hinter der Tschechin Ester Ledecka.

Im Jänner 2019 verletzte sie sich erneut schwer am Knie (Kreuzbandriss), kämpfte sich aber zurück und fuhr im vergangenen Winter in einem Super-G immerhin noch einmal auf Rang sieben.