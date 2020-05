Anna Veith nach dem Rücktritt: "Ich fühle mich befreit"

den ersten Gesamtweltcupsieg 2014: "Ein weiterer Wahnsinnsmoment, an den ich mich mein Leben lang erinnern werde, war das Weltcup-Finale in Meribel bei dem ich mich in letzter Sekunde im Gesamtweltcup gegen Tina Maze durchsetzen konnte. Nach wochenlangem Zweikampf auf höchstem Level ein sehr spezieller Sieg für mich. Ein Sieg im Gesamtweltcup ist einfach etwas von dem jeder Skifahrer seit seiner Jugend träumt. Es heißt du bist die Beste. Es gibt niemanden der besser war als du in diesem Sport in dieser Saison. Das ist ein sehr besonderes Gefühl.“

die Zukunft: "Mein Leben lang durfte ich Skirennlauf als meinen Beruf bezeichnen. Nie habe ich etwas anderes gemacht. Nie habe ich etwas anderes so sehr geliebt. Der Geruch von frischem Schnee. Die frühen Morgenstunden am Gletscher. Das Team. Das alles wird mir schon fehlen. Was jetzt kommt, weiß ich noch nicht, aber ich freue mich drauf.“