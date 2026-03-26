Vonn über dramatische Stunden: "Schrie aus voller Kehle: Holt mich hier raus!"

Rund sechs Wochen nach ihrem verhängnisvollen Unfall bei den Olympischen Winterspielen in Italien sprach Lindsey Vonn erstmals detailliert über den Sturz und die dramatischen Stunden danach. „Ich hatte so extreme Schmerzen“, erzählte die 41-Jährige dem Magazin Vanity Fair, als sie über die Einlieferung in das Krankenhaus sprach. Während sie in einem Computertomographen lag, hätten die Schmerzmittel plötzlich nicht mehr gewirkt. „Ich schrie aus voller Kehle: Holt mich hier raus! Es wollte einfach nicht nachlassen. Es hörte nicht auf. Das hat sich mir tief ins Gehirn eingebrannt.“

Vonn hatte sich bei dem Unfall in der Abfahrt eine schwere Knie- und Unterschenkelverletzung zugezogen. Der US-Teamarzt Tom Hackett begleitete die Skirennfahrerin in die Klinik, wo sich die Lage wenige Stunden nach der ersten Operation verschlechterte. „Es wird immer schlimmer und sie spricht nicht auf riesige Mengen an Fentanyl, Morphin, Oxycodon - einfach auf jedes nur erdenkliche Betäubungsmittel - an“, erinnerte sich der Mediziner.

"Wie Bratwürstchen auf dem Grill"

Bei der Sportlerin entwickelte sich ein sogenanntes Kompartmentsyndrom; das bedeutet, dass der Druck im Gewebe rund um die Verletzung extrem ansteigt. Das könne man sich vorstellen wie „Hot Dogs oder Bratwürstchen auf dem Grill“, schilderte Hackett in dem Magazin. „Sie schwellen immer mehr an. Und irgendwann platzen sie.“ Mit einer Not-OP schafften Hackett und andere, kurzfristig herbeigerufene Ärzte es dann, den Druck zu lindern und schwere Schäden am Bein oder gar eine Amputation zu verhindern. Nachdem sie ein Rettungsflieger in die USA gebracht hatte, wurde der Bruch ein viertes Mal operiert. Erst danach konnte sie in ihr Haus in Park City im Bundesstaat Utah zurückkehren. Dort begann Vonn bereits mit der Reha.