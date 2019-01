Lindsey Vonn: Hört die "Speed-Queen" wirklich sofort auf?

Lindsey Vonn ist ein Stehaufmännchen. Das hat der US-amerikanische Ski-Superstar immer wieder bewiesen. Schwere Verletzungen und persönliche Rückschläge konnten die heute 34-Jährige nicht daran hindern, sich wieder an die Spitze zurückzukämpfen.

Nun, wenige Monate nach dem angekündigten Rücktritt vom Profi-Sport am Saisonende, verdichten sich die Anzeichen, dass Vonn die Reißleine sofort ziehen könnte. "Ich wollte nicht aufhören, aber ich kann nicht weiter", stammelte Vonn im ORF-Interview nach der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo am Sonntag. "Es wird schwierig. Die Schmerzen sind zu viel." Explizit hat sie damit ihren sofortigen Rücktritt zwar nicht erklärt, dennoch haben viele diese Worte so interpretiert. Die Vergangenheit hat uns aber gelehrt, dass Vonn immer für eine Überraschung gut ist.

Wir werfen einen Blick auf eine großartige Karriere, die (bald?) zu Ende sein könnte.