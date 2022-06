Letzte Männerbastion: Die Kombiniererinnen kämpfen um Gleichberechtigung

Es ging in den letzten Jahren stetig und vor allem steil nach oben für die Nordischen Kombiniererinnen. Kaum eine andere junge Sportart nahm dabei so viele Stufen auf einmal.

Zwischen dem Weltcupdebüt (Dezember 2020 in Ramsau) und dem ersten WM-Bewerb (Februar 2021 in Oberstdorf) lag kein einziger Wettkampf, das nächste Ziel der Kombiniererinnen ist schon längst ausgemacht: Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand/Cortina.