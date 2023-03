Lara Gut-Behrami gewinnt den letzten Super-G und die Kristallkugel

Die Vorarlbergerin Nina Ortlieb, in der Abfahrt am Mittwoch einmal mehr gestürzt, eröffnete das Rennen in Soldeu auf noch hartgefrorener Piste, was sich bei plus sieben Grad aber rasch ändern sollte. Der lädierte Knöchel war mit einem Tapeverband geschützt, Ortlieb war nicht mit letztem Risiko unterwegs, was angesichts ihrer Vorgeschichte verständlich war. Ihre Tiroler Teamkollegin Franziska Gritsch war um sieben Hundertstelsekunden schneller, die Deutsche Kira Weidle sorgte dann allerdings mit einem Sturz für eine knapp fünfminütige Unterbrechung.

Kajsa Vickhoff Lie lieferte den Nachweis, dass die Piste noch in bester Verfassung war, mit 0,69 Sekunden Vorsprung setzte sich die Norwegerin an die Spitze des Klassements.