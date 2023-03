Super-G in Soldeu: Nur Marco Odermatt war schneller als Marco Schwarz

Fünf zu zwei stand es im Super-G-Weltcup der Männer vor dem letzten Bewerb beim Saisonfinale in Andorra: Der Schweizer Titelverteidiger Marco Odermatt lag im Intimduell mit dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde deutlich voran, die Österreicher hatten einen zweiten Platz durch Vincent Kriechmayr (Bormio) und zwei dritte durch Matthias Mayer (Lake Louise) und Daniel Hemetsberger (zweiter Bewerb in Cortina d’Ampezzo) zu Buche stehen.

Letzter Sieger in Rot-Weiß-Rot war am 17. März 2022 Vincent Kriechmayr, und auf dem Gewinner der Mittwoch-Abfahrt von Soldeu ruhten auch am Donnerstag wieder die größten Hoffnungen.