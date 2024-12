Das kleine ÖSV-Langlaufteam: Erfolgreicher als die ÖSV-Skiherren

Mika Vermeulen lief am Sonntag in Ruka zur Hochform auf und im 20 Kilometer-Massenstartrennen um den Sieg mit: Am Ende kam der Steirer mit 3 Sekunden Rückstand als Vierter ins Ziel . Nur drei Norweger waren besser als Vermeulen.

So nah ans Podest kamen die österreichischen Skiherren in diesem Winter noch nie. In der bislang so enttäuschenden Saison gab es nur einen siebenten Platz durch Raphael Haaser (Riesentorlauf in Sölden).

Überhaupt zeigt das kleine österreichische Langlauf-Team in dieser Saison auf. Teresa Stadlober wurde über 10 Kilometer klassisch Achte, Sprinter Benjamin Moser wurde im Sprint ebenfalls Achter. Dazu kommt noch ein Neunter Platz von Vermeulen über 10 Kilometer klassisch.