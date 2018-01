Max Hauke hat im ersten Langlauf-Weltcup in Seefeld seit fast 20 Jahren sein bestes Karriere-Ergebnis geschafft. Der Steirer belegte am Sonntag im Massenstart über 15 km Skating Rang 14. Die restlichen ÖSV-Herren machten im letzten Rennen vor den Olympischen Spielen hingegen keine Punkte. Der Sieg ging an Dario Cologna, der für den zweiten Schweizer Erfolg bei der WM-Generalprobe sorgte.

Der Olympiasieger gewann nach einem unwiderstehlichen Antritt in der Schlussrunde souverän vor Alex Harvey (+1,4 Sek.) aus Kanada. Rang drei sicherte sich der Norweger Martin Johnsrud Sundby (2,9). Am Vortag im Sprint hatte Colognas Landsfrau Laurien van der Graaff im Sprint einen Ex-aequo-Sieg gefeiert.

Rund zehn Sekunden hinter Sundby kam Hauke ins Ziel und freute sich über eine neuerliches persönliches Top-Ergebnis, nachdem er im Dezember in Davos 15. geworden war. "Das war ein Traumrennen. Top 15 ist für mich schon ein Wahnsinn", betonte der 25-Jährige. In der Schlussrunde hatte sich der Steirer sogar kurz an die Spitze des eng zusammenliegenden Feldes gezeigt. "Das hat mich ein bisschen der Leichtsinn gepackt, aber habe mir gedacht, ich muss mich vor Heimpublikum einfach zeigen."

Dank seiner guten Vorstellung könne er gestärkt in die letzte Vorbereitungsphase vor den Winterspielen gehen. "Die Form Richtung Olympia passt, jetzt heißt es gesund bleiben und keine Fehler im Training machen. Die Form passt, das weiß ich schon die ganze Saison", betonte Hauke. Dominik Baldauf, am Vortag im Sprint 23., verpasste diesmal als 33. knapp die Punkteränge. Bernhard Tritscher, der dritte ÖSV-Olympiateilnehmer im Feld, kam nicht über Rang 56 hinaus.