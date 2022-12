Kurz vor dem ersten Saison-Slalom: ÖSV-Ass wechselt die Skimarke

Es gehört schon viel Mut dazu, wenige Tage vor dem Saisonstart das Material zu wechseln. Michael Matt entschied sich zu diesem ungewöhnlichen Schritt, der Tiroler wird am Sonntag den ersten Weltcup-Slalom in Val-d'Isère auf neuen Brettl'n der Marke Augment in Angriff nehmen.