Sturm stoppt ÖSV-Stars am Kulm: Tischtennis statt Skiflug-Training

Die Veranstalter der Skiflug-WM am Kulm, also der ÖSV, müssen es sich mit dem Wettergott verscherzt haben. Eine Sturmfront fegte Mittwoch und Donnerstag über Bad Mitterndorf und das ganze Tal. Am Donnerstag waren Training und Qualifikation geplant. Olympiasieger Ernst Vettori sagte schon am Vormittag zu Andreas Goldberger: „Das wird heute nichts, das habe ich bei dir gesehen.“

Goldberger, Weltmeister von 1996, berichtete von seinem TV-Einstieg oben im Anlaufturm: „Den hab ich windgeschützt gemacht. Wenn du rausgehst, glaubst du, dass dich eine solche Bö runterwerfen kann.“ Sogar im Auslauf war der Sturm so stark, dass er Transparente herunterriss und Mülltonnen umwarf.