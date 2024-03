Kreuzbandriss: Schwere Verletzung für einen ÖSV-Speedspezialisten

Der Aufwärtstrend von Speedspezialist Christoph Krenn wurde jäh und schmerzhaft gestoppt. Der Niederösterreicher, der im Weltcup in den letzten beiden Super-G-Rennen mit den Rängen 20 (Garmisch) und 15 (Kvitfjell) aufgezeigt hatte, zog sich im Europacup eine schwere Knieverletzung zu.

Beim Super-G in Verbier kam der 29-Jährige zu Sturz und musste mit dem Hubschrauber von der Piste geborgen werden. Die Diagnose ist verheerend : Kreuzbandriss, Außenbandriss, Bruch des Schienbeinkopfes im linken Knie. Krenn wird am Samstag im AUVA Unfallkrankenhaus in Graz operiert.

"Ein Schock"