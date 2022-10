Kreuzbandriss: Saison-Aus für einen ÖSV-Freeskier

"Es ist immer bitter, in der Saisonvorbereitung eine solche Diagnose zu bekommen", sagte Baumgartner, der mittlerweile in Radstadt von Chirurg Bernd Hiller (SPORTMED plus) operiert wurde. "Ich werde versuchen, das Beste aus meiner Situation zu machen."

Samuel Baumgartner hatte bereits die Olympischen Winterspiele in Peking verpasst. Damals hatte ihm das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Weltcup der Freeskier beginnt am Freitag in Chur mit einem Big Air-Bewerb. Im Vorjahr hatte ÖSV-Jungstar Matej Svancer dort einen Sensationssieg gefeiert.