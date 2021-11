Kopfüber auf eine Eisplatte: Freestyle-Ass Müllauer verpasst den Heimweltcup

Der Ausfall wiegt schwer. Zum einen, weil sich Lukas Müllauer zuvor in starker Verfassung präsentiert hatte, wie sein siebenter Platz beim Saisonauftakt in Chur zeigte. Zum anderen, weil es auch für ihn um die Olympia-Qualifikation geht. Nur die Top-30 des FIS-Rankings dürfen in Peking an den Start gehen, aktuell hätte der Salzburger das Ticket sicher.

Unklar ist noch, wie lange die Zwangspause von Lukas Müllauer dauern wird. Die Weltcup-Bewerbe in Steamboat (USA) Anfang Dezember wird der Österreicher sicher verpassen.